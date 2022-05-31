Вывоз мусора в Санкт-Петербурге недорого
Наша специализация это вывоз мусора в Санкт-Петербурге. Утилизируем за короткий срок и по оптимальным ценам строительный или производственный мусор. Заказ услуги избавит вас от необходимости решать, как вызвать машину для транспортировки отходов или как избавиться от хлама, например после ремонта квартиры. Необходимо заказать вывоз по выгодной цене? Предоставляем следующие варианты:
- Проедем под аркой 2,4 и вывезем до 3 тонн за рейс
- Вывоз мусора в Ленинградской области
- Перевозка производственного и складского мусора
- Утилизация мебели и бытовой техники
- Вынос ванн, батарей, окон, дверей
- Квартирный и офисный переезд
- Уборка хлама с дачного участка
- Вынос холодильников и плит
- Строительный мусор с грузчиками
- Сбор в мешки
Наши преимущества
МОЖЕМ ПРИЕХАТЬ СЕГОДНЯ
- Срочный вывоз в течении часа
- Удобное для клиента время 7 дней в неделю
- Круглосуточно, без праздников и выходных
- Возможность выбрать удобный способ оплаты
- Свой автопарк грузовых автомобилей
- Комплексный подход и четкое выполнение поставленных задач
- Доступные цены благодаря профессиональным решениям
- Выгодные акции, скидки пенсионерам
- 18 районов: Адмиралтейский, Василеостровский, Выборгский, Калининский
- Кировский, Колпинский, Красногвардейский, Красносельский, Кронштадтский
- Курортный, Московский, Невский, Петроградский, Петродворцовый
- Приморский, Пушкинский, Фрунзенский, Центральный
С ГРУЗЧИКАМИ — 1, 2 ЧЕЛОВЕКА
Стоимость формируется исходя из веса и габаритов отходов производства (КГМ), вида техники, которая должна работать на объекте, и многих других факторов. Чтобы узнать расценки, предоставьте оператору следующую информацию:
- Район города, улицу
- Время, в которое необходимо приехать
- Этаж, если это многоквартирный дом
- Наличие лифта
- Примерный вес, объем
- Наличный, безналичный расчет
- Высоту арки, иные ограничения, не позволяющие подать машину к подъезду
ПОГРУЗИМ И ВЫВЕЗЕМ СТАРУЮ МЕБЕЛЬ
Тарифы на вывоз мусора
|Объем (м3)
|
Вес (тонна)
|Подача а/м
|Погрузка (₽)
|8 мешков
|0,25
|899
|бесплатно
|1
|0,5
|2000
|500
|3
|1
|2500
|700
|6
|1,5
|3500
|1000
|9
|1,5
|5400
|1200
|12
|1,5
|6600
|1400
|16
|3
|8000
|1500
Оплата услуг осуществляется непосредственно по факту оказания, необходимости в авансовых платежах нет. Работать с нами приятно и выгодно, можете связаться с оператором по телефону, оставить заявку на бесплатный звонок и убедиться в этом.
Тариф после 21:00
|Объем (м3)
|
Вес (тонна)
|Подача а/м
|Погрузка (₽)
|1
|0,5
|2000
|500
|3
|1
|2250
|630
|6
|1,5
|3000
|900
|9
|1,5
|5000
|1080
|12
|1,5
|6000
|1260
|16
|3
|7200
|1350
Мы заинтересованы в длительном и взаимовыгодном сотрудничестве, предоставляем максимально комфортные условия: адекватные цены, скидки, персональный подход к вашим задачам, стремимся к безупречному предоставлению качественных услуг в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
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